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Сваха № 1 со своими детьми высмеяли продукцию и швырнули товар в сторону.

Диета Елены Малышевой пользуется популярностью на протяжении нескольких лет. Готовая продукция рассчитана на 3 недели, которую обойдется примерно в 30 тыс.рублей не считая доставку. Правда, многие потребители утверждают, что диета им не помогла, а тем, кому удалось снизить вес, спустя время набирают его ещё больше. Но Малышева не собирается, расставаться с прибыльным бизнесом, поэтому, активно привлекает знаменитостей для рекламы своей продукции. Недавно, в своём Instagram, российская сваха Роза Сябитова выставила видео, на котором она со своими детьми высмеяла готовую продукцию. Подписчики были уверены, что этот товар из «Диеты Елены Малышевой».

«Малышева уже и на день рождения свою продукцию суёт», «Малышева уже и на дни рождения свою продукцию продвигает?», - комментировали пользователи сети. Сначала Сябитова сказала детям о том, что они снимают рекламу. Потом, семейка стала высмеивать продукцию, издавая неприятные звуки, и наиграно демонстрировать аппетитность блюда. После проделанной работы, дети Сябитовой пренебрежительно швырнули продукцию на стол.

Подписчики были шокированы и оставили свои комментарии под видео: «После такой рекламы и есть, не захочется», «Мне было противно на Вас смотреть». Получается, Сябитова сорвала многомиллионный рекламный контракт диеты Малышевой. Более того, в stories российская сваха выставила шашлык, показав всем, что «плевать» она хотела на правильное питание. По какой причине, Сябитова подставила Малышеву – неизвестно. Хейтеры предполагают, что своей прямотой, доктор могла задеть чувства свахи, которая услышала о том, что ей и её детям нужно худеть. А зная, вспыльчивый характер Сябитовой, она могла отомстить.