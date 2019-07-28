Умерла несчастной. О том, что Шепелев никогда не любил Фриске доказали в громком расследовании

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Побороться с болезнью Жанна не смогла из-за беременности.

Как Дмитрий бросил умирать Фриске в одиночестве, знают все. На этот счет было много разговоров и разбирательств. Телеведущего обвиняли в том, что он выкрал деньги, которые были предназначены для онкологически больных детей, кто-то приписывал ему роман с другой женщиной, а родители покойной певицы и вовсе хотели забрать внука себе и посадить Шепелева за решетку.

Однако развеять все домыслы помогло громкое расследование, в котором доказали, что Шепелев никогда не любил Фриске.

У Жанны всегда было много поклонников в лице состоятельных мужчин. Однако, она влюбилась в обаятельного бедного телеведущего, который придерживался прежде всего своих целей.

О своей болезни певица узнала будучи беременной, соответственно ни о какой химиотерапии речи быть не могла. Очевидно, Дмитрий понимал, что если Жанна сделает аборт, то сможет побороться с опухолью, но уговорил ее родить ему ребенка.

Такое получилось выгодное предложение. О любви тут и смысла нет говорить, телеведущий улетел с сыном в Бургас, когда больше всего в нем нуждалась его возлюбленная. Он объяснил это тем, что не смотря на все обстоятельства, у ребенка должны быть каникулы. В этом случае можно определенно сказать, что Фриске умерла несчастной женщиной, без поддержки любимого человека. Именно по этой причине родители объявили бунт человеку, который забрал себе их внука, даже не являясь законным мужем их дочери. Все наследство, естественно, певица передала сыну, но недавно Дмитрий продал коттедж, где они жили с Жанной (переписанный на сына), чтобы отдать деньги Русфонду. В противном случае, мальчику запрещен выезд за границу, а ведущий так любит бывать в Италии со своей новой девушкой Екатериной Тулуповой.

Однако, можно сказать, что Шепелев живет в свое удовольствие на деньги Фриске, а воспитывать при этом сына не так уж и в тягость, с таким-то наследством.

Ведь даже сейчас, когда у отца его покойной жены прошла тяжелейшая операция, Дмитрий находится в отпуске и по всей видимости, не спешит хоть как-то ему помогать.