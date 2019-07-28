«Я отдал ей лучшие годы»: Лазарев выдал истинную причину разрыва с Кудрявцевой

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Певец намекнул на стервозность бывшей подруги.

Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев около четырех лет были одной из красивейших пар российского шоу-бизнеса. Но вскоре им пришлось расстаться, разрыв был почти безболезненным и по согласию обеих сторон.

Позже Лазарев объяснил расставание тем, что экс-влюбленные просто устали друг от друга.

«У нас смешалось личное и рабочее, мы везде появлялись вместе, вели концерты и вне работы не расставались — нас все обсуждали, комментировали», – поделился Сергей. Однако, как оказалось через несколько лет – в отношениях певца и телеведущей, видимо, случилось нечто большее, чем усталость.

Певица Полина Гагарина, которая является подругой Сергея, выложила на своей странице в Instagram фотографию с Лерой Кудрявцевой. Полина спросила в комментариях, что делает актриса, чтобы с годами выглядеть все лучше и лучше.

«Пьет кровь молодых мужчин... по себе знаю!! Укусы на шее до сих пор!! Я отдал ей лучшие годы своей жизни...», – прокомментировал вопрос певицы Лазарев.

По всей видимости, артист выдал истинную причину разрыва с Кудрявцевой, намекая на стервозность экс-возлюбленной. Кажется, что звезда до сих пор переживает разрыв и чувствует боль от старых отношений, на это Лазарев намекает фразой «укусы на шее до сих пор». Вероятно, певец и ведущая расстались из-за того, что Сережа не выдержал чересчур воинственного и сильного характера Леры.