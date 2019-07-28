В сантиметре от страстного поцелуя с Пьехой: Королёва отомстила Тарзану за публичные унижения

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Певица устала терпеть «похождения» супруга и объявила ему «войну», считают хейтеры

Недавно Наташа Королёва поделилась stories с фестиваля «Жара». На фотографии, певица без смущения расположилась на руках незнакомца. Он с небывалой легкостью держал пышную Наташу, глаза которой светились от счастья. Чуть позже, 46-летяя певица уже страстно тянулась к молодым губам певца Стаса Пьехи, который ответил ей взаимностью. Казалось, ещё чуть-чуть и звёзды могут слиться в страстном поцелуе. С чего это замужняя Королёва, так разошлась, интересовало многих пользователей сети.

И только некоторые из них предположили, что месть «любвеобильному» супругу. Якобы, таким образом, Королёва отомстила Тарзану за публичные унижения. Сергей Глушко неоднократно ставил лайки под откровенными фотографиями своей коллеги Марии Горбань, а сейчас и ведущей Яны Кошкиной. Обе девушки молоды и красивы, с идеальной фигурой и пышными формами. Удивительно, что Тарзан без смущения смотрит подобные фотографии, и будучи женат, оценивает красоток в сети.

Помимо всего, Королёва неоднократно говорила о том, что Тарзан держит её на диете и заставляет заниматься спортом. По всей видимости, мужчину не устраивает, нынешняя внешность супруги. Вероятнее всего, такое отношение сильно задело Наталью, которая решила «пуститься во все тяжкие». Сейчас, она оказалась в сантиметре от страстного поцелуя с Пьехой, а что будет завтра – неизвестно.