«В этом виновата ты! Вы как секта!»: Фанаты Бородиной обвинили её и «Дом-2» в убийстве женщины

Вчера, 22:00

Население отупляется и ожесточается из-за скандального проекта, считают пользователи Сети.

Страшная трагедия случилась в подмосковном городе, где ревнивый экс-супруг заколол до смерти свою жену прямо на детской площадке. Событие никого не оставило равнодушным, а Ксения Бородина поспешила даже высказаться о случившемся в микро-блоге. Фанаты не стали долго терпеть нравоучений телеведущей и обвинили её вместе со скандальным проектом «Дом–2» в косвенном убийстве женщины.

«Знаешь, Ксения! На протяжении 15 лет «Дом–2» воспитал очень жестокое поколение и в этом виновата и ты! Вы как секта! Задумайся! Пройдет еще лет 20! И вам спасибо никто не скажет!» – пророчила встревоженная подписчица всей ситуацией с ревнивым супругом-убийцей.

Негодующие фанаты, естественно, отчасти правы. Ксения – телеведущая того самого проекта, который транслирует всей стране зачастую неправильные отношения, ревность, драки и жёсткие потасовки. При таком раскладе у Ксении, как одной из «матерей-наставниц» проекта, нет права высказываться с нравоучениями о том, как девушкам следует выбирать «адекватных» спутников. Нелицеприятные отношения, которые обеспечивают Ксению и всю её семью, обычно и выражаются в том, что всколыхнуло всё подмосковье и всю Россию, но меньших масштабах - то один участник реалити-шоу ударит свою пассию, то второй последует его же примеру.

Конечно, как призналась сама звезда, убийство её шокировало. Может быть Ксении пора задуматься о другом месте работы, которое будет менее прибыльным, но более нравственным.