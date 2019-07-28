Панин - «ноголюб», а Фомин - «ногоед»? Певец пугает странными наклонностями

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Судя по всему, у скандального актера появился конкурент.

Солист группы Hi-Fi Митя Фомин не перестает удивлять своими сомнительными выходками. В последнее время все чаще стали появляться публикации артиста с откровенно «взрослым» содержанием. Певец пугает странными наклонностями не только поклонников, но и других знаменитостей.

Речь идет о странном влечении Фомина к ногам женского пола. Разумеется, нет ничего странного в том, что мужчине нравится противоположный пол. Но манера, в которой демонстрирует свою симпатию певец не совсем уместна даже в компании друзей, не говоря уже о публичных соцсетях. В одном из таких постов Фомин, расположившись на пляже с двумя подругами, начал бестактно пытаться раздвинуть ноги одной из девушек. После этого певец схватил ногу и начал жадно ее массировать, похлопывая ладошкой по бедру. Прокомментировал свой поступок артист рассуждением о том, какую часть конечности «пустить» на суп, а какую на холодец. Певца не смутило, что они находились в общественном месте, а происходящее снималось на камеру. Один из пользователей назвал Митю «ногоедом», что очень сильно напоминает другое прозвище, данное Алексею Панину.

Реакция общественности на происходящее пока неоднозначная, но уже сейчас заметны первые намеки на обеспокоенность душевным состоянием артиста. Кроме того, в это число входят и уже «почувствовавшие» на себе выходки Фомина знаменитости, на лицах которых прослеживалось смущение и негодование. Так, явно не ожидавшая вульгарного поведения от коллеги Ирина Дубцова, как могла изображала улыбку, чтобы «сгладить» неловкий момент. Ранее Фомин позволил себе «помять» ноги и интимные места замужней Юлии Ковальчук.

Получается, что, Панин – ноголюб, а Фомин – «ногоед»? Пойдет ли певец по стопам актера, в результате чего также получит клеймо от народа? Разумеется, все зависит только от самого Фомина. Но очевидно, что если артист перестанет чувствовать грань дозволенного, то в скором времени смущение знаменитостей перерастет в игнорирование, а удивление людей в презрение.