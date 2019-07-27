Язвит с «бодуна»: Шепелев зло высмеял туристов Пизанской башни

Сегодня, 20:00

«Как она без тебя стоит-то?» - ехидно высказался ведущий.

Ведущий ток-шоу «На самом деле» Дмитрий Шепелев, проводит отпуск в Италии. Накануне он посетил одну из главных достопримечательностей страны — знаменитую Пизанскую башню. Свои впечатления от посещения памятника архитектуры он заснял в Stories. Позировать на фоне падающей башни Шепелев не стал, а решил соригинальничать и придумал собственный аттракцион: Дмитрий зло высмеял туристов, которые делали это.

«Держательница, как она без тебя стоит-то?... Держи башню и сама не упади. Мимо держишь...» - язвит ведущий.









Что могло спровоцировать Шепелева на подобные высказывания? Скорее всего, бурное гуляние с распитием алкогольных напитков накануне экскурсии. Перед тем, как показать исторический объект Дима делился с подписчиками опытом, как народными средствами побороть похмелье, но, похоже, так его и не поборол. В больную «с бодуна» голову шоумена не пришло мысли лучше, чем отпускать колкости в адрес невинно развлекающихся туристов. Поливать грязью незнакомых людей вошло в привычку у «зазвездившегося» ведущего Первого канала. Только недавно, на беговой дорожке стадиона он высмеивал людей, которые не бегали по ней, а просто ходили, что по мнению Шепелева, было смешно.