Опасные уколы или как мать Тимати рискует здоровьем детей

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Результатом халатности Симоны могут стать серьезные заболевания.

Уже вторые сутки Симона Юнусова, мать известного рэпера Тимати, рассуждает на своей странице в Instagram о здоровье. Большинством пользователей мнение женщины не разделяется, но она не оставила эту затею и решила продолжить споры. На этот раз фанаты лицезрели опасные уколы ее сыну и внучке, а сама Симона снимала процесс на телефон.

По словам 59-летней женщины, на записи ставится прививка от столбняка. Все бы ничего, но на руках человека, который осуществлял процедуру, была надета лишь одна перчатка. Странное решение, ведь если медработник считает, что достаточно дезинфекции рук, то зачем тогда вообще одевать защиту? Больше похоже на другой вариант: специалист просто забыл одеть вторую перчатку из-за разговоров в кадре со звездным семейством. При чем оголенной рукой мужчина не просто брался за шприц, но и держался за место для укола. На аналогичный вопрос от пользователей Симона ответила, что полностью доверяет этому медработнику всю свою семью. Из чего можно предположить, что и брат рэпера проходил ту же процедуру по наставлению матери. В таком случае Симона всерьез рискует здоровьем детей, ведь при проникновении бактерий в рану в таких случаях, в организме могут развиться сотни различных заболеваний.

На предыдущий пост, посвященный вырыванию зубов мудрости, была бурная реакция со стороны подписчиков. Одни осудили женщину, другие яростно защищали своего кумира. По всей видимости, Симона решила привлечь внимание к своему аккаунту провоцируя конфликт между пользователями.