Отобрала места у достойных или как Рудковская пропихнула детей в престижный вуз по «договору»?

Сегодня, 11:04

Продюсер поделилась счастливой новостью — её дети поступили в МГИМО. Правда, это известие огорчило подписчиц Яны.

Коля и Андрей Батурины — дети Яны от брака с миллиардером Виктором Батуриным. Андрей — приёмный, сын второй жены Батурина Юлии Соловец, которого Рудковская забрала из роддома и воспитывала, как родного.

Сегодня Яна опубликовала фотографию парней с лентами выпускников и рассказала, что они поступили в престижнейший вуз столицы — МГИМО. Вот только продюсер не учла, что списков поступивших ещё нет.

Такая не состыковка вызвала закономерный вопрос подписчиков Рудковской — откуда такая уверенность? Неужели Яна заранее знает о поступлении, потому что уже «договорилась» об этом с нужными людьми?

Естественно, светская львица начала отрицать все обвинения в блате или подкупе, но её аргументы были весьма неубедительны и бессодержательны.

По словам Рудковской вместе с ней заключили «договора» больше 100 человек, что может говорить о зашкаливающем уровне коррупции в МГИМО. Возможно, из-за денег и связей продюсера на законные места не смогли поступить более достойные претенденты.

Впрочем, рано говорить, что Яна отобрала возможность для поступления у кого-то другого. Речь могла идти о договорах платного обучения, которые позволяют получать образование не очень умным, но богатым детям. Будем надеяться, Рудковская всё же пропихнула детей законным путём.