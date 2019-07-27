И в подметки не годится! Игорь Николаев виртуозно перепел песню Михайлова

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Большая часть поклонниц Стаса переметнулись к Игорю.

Несколько часов назад состоялся второй день фестиваля «Жара» в Баку. У Стаса Михайлова состоялся баттл с Григорием Лепсом. Стас пригласил к себе в команду Игоря Николаева, чтобы он исполнил песню Стаса «Берега мечты». Николаев настолько хорошо и виртуозно перепел песню Стаса, что многие поклонницы Михайлова переметнулись к Игорю. В комментариях Николаева тут же стали писать, что Стас Игорю в подметки не годится. Видимо, Николаев явил всю свою мощь на «Жаре» и показал, что еще есть порох в пороховницах. Не зря Николаева называют маэстро.

А Михайлов просто приелся слушателям, вот и разбегаются фанаты в разные стороны. Игорь добавил публикацию в Instagram, фото с репетиции в Баку и фотографию с выступления. На репетиции Николаев был в бриджах и футболке, а на выступление артист приодел пиджак и брюки.

«Пиджачок зачетный, но в шортах веселее!», - прокомментировал фото исполнителя Олег Газманов.

«Ух ты, Михалыч, ты следишь за моими прикидами? Да, в Баку в шортах намного комфортнее, но сцена, сам знаешь, обязывает! Рад тебя слышать на созвоне», - ответил давнему другу Николаев.

Что касается Григория Лепса, он на второй день выглядел так, как будто он на веселе. В сети ходили слухи, что музыкант давно в «завязке», может быть развязался? Поскольку на красной дорожке Григорий повис на плече у Стаса Михайлова, когда его попросили ответить на вопрос. Он что-то непонятное пробурчал, поэтому показалось, что певец перед баттлом нервничал и успокоился с помощью алкоголя.