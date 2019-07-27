Когда любовь не «Импровизация»…Арсению Попову и Шастуну создали аккаунт для влюбленных

Сегодня, 19:00

Полюбившееся всеми шоу «Импровизация» на канале ТНТ выходит в эфир уже почти 4 года.

За это время актеры программы приобрели не только славу, но нажили себе врагов. А все потому, что некоторых из них подозревают в совсем не в детских пристрастиях. Так, например, повадки Антона Шастуна и Арсения Попова заставляют задуматься над их ориентацией.

Кроме того, в Instagram Арсению и Антону создали аккаунт для влюбленных, где админ публикует народное творчество пользователей соцсети, высмеивая «голубые паровозы» юмористов. Например фото, где Арсений прикладывает руку к энному месту Шастуна буквально заставило людей плеваться в комментариях.

А видео, где ребята играют в шоу «Импровизация», не забывая о тактильном контакте и показываю всю заинтересованность друг в друге набрало 15 тысяч дизлайков на YouTube. Такой сценарий можно назвать очень просто: когда любовь не «Импровизация», а реальность.

Кроме того, многих взбудоражило неоднозначное видео, где во время репетиции в одном из гастрольных городов, Арсений подошел к Шастуну и стал что-то шептать на ухо, на что Шастун стал наглаживать микрофонную стойку.

«Чтобы это могло значить? Ролевые игры двух самок? Вот интересно, почему Позов и Матвеенко себе такого не позволяют?», - пишут пользователи группы improvisation_tnt.

Стоит отметить, что о личной жизни Арсения Попова и Антона Шастуна практически никто не знает. Несмотря на то, что они стали звездами российского шоу-бизнеса, они по-прежнему не имеют ни девушек, ни детей. По крайней мере, это официальная версия из рейтинговых СМИ.

Но зато ребята тесно «дружат» и порою злят своей «дружбой» зрителей развлекательного канала.

«Вот видно, геюги конкретные. Сеня Попик - Питерский ЛГБТшник, мать его. Давно про него знаю! Неприятно смотреть, как они прямо на сцене лапают друг друга, а потом наши дети это смотрят. Я прошу закрытия шоу!», - пишет разъяренный телезритель канала ТНТ.