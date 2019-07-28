«Дешёвка» Шурыгина или сколько зарабатывает на рекламе Диана?

Сегодня, 00:00

Звезда «Пусть говорят» сейчас нигде не работает, в основном занимаясь своим блогом. Мы посчитали её доход с этого занятия.

На страницу Дианы в Instagram подписано почти полмиллиона человек, она даже имеет «официальную галочку», которая обычно достаётся лишь известным артистам. Как правило, такую популярность очень легко монетизировать и получать хорошие деньги за рекламу.

Однако, дурная репутация Дианы сказалось на её заработке. Судя по странице менеджера Шурыгиной, интеграция в блог стоит примерно 5 тыс. рублей, в зависимости от сложности рекламы.

Для сравнения, у юного блогера Марка Макарова подписчиков немного меньше, чем у Дианы: 448 тыс., однако стоимость рекламы у него в разы выше — 20 тыс. рублей за интеграцию в историю, 40 тыс. за полноценный пост, по данным сайта hype.ru.

Видимо серьёзные рекламодатели просто не хотят пачкать свой бренд об особу со столь сомнительной репутацией, и ей «звёздочке Малахова» приходится довольствоваться рекламой малоизвестных блогов по бросовым ценам.

Учитывая, что интеграции у Шурыгиной появляются с частотой примерно раз в неделю, она зарабатывает на блоге около 20 тыс. рублей в месяц. Сущие копейки по московским меркам.

Так что эпитет «дешёвка» подходит к Диане, как нельзя лучше, раскрывая как внутренний мир этой «звезды», так и уровень её дохода. Впрочем, Диана ещё юна, и ещё может очистить своё имя и начать зарабатывать на своём блоге.

«Да ей прокладки только рекламировать осталось!», — пишут пользователи в ее соцсети.