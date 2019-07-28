Вопреки жене и маленькому ребенку... Малахов был замечен с Седоковой

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Малахов отдыхал с Седоковой в дорогом ресторане Москвы, сообщают инсайдеры.

Весной этого года телеведущий Андрей Малахов устроил «пати на хате», где праздновали селебрити российского шоу-бизнеса Масленицу в роскошном московском отеле. На торжестве присутствовало больше 100 человек, а сам Малахов пустился в разнос, утопая в объятиях молодых женщин. Среди звёздных гостей были Анна Седокова, певица Ольга Орлова, дизайнер Эмма Салимова и многие другие представители российского бомонда.

Малахов веселился и обжимался с девушками, на stories Орловой было видно, что на праздновании было очень много алкоголя. Больше всех к Андрею на празднике «липла» одинокая Анна Седокова. Она в последнее время удивляет обозревателей своими откровенными клипами, чаще всего делает акцент на ягодицы. Прошло уже несколько месяцев после такого яркого празднования Масленицы. И Малаховым был замечен с Седоковой в одном из ресторанов Москвы.

«Здравствуйте, я работаю в одном ресторане в Москве и к нам не так давно заявился Андрей Малахов. Он пришел один с огромным букетом красных роз, а потом пришла Седокова, я ее проводила к Андрею, не знаю чем они занимались в кабинке, но я принесла им заказы и они попросили не беспокоить их стол. Малахов счет оплатил сам. Я ради интереса потом зашла к Седоковой на страничку в инсте. И она добавила с этими цветами фото, написала в посте, что любит мужчин, которые дарят цветы», - написала девушка в соцсети.

Получается, что вопреки жене и маленькому ребенку Малахов отдыхает на стороне с другими женщинами, видимо, после таких экстравагантных нарядов и пышных форм Анны - Андрей не смог остаться равнодушным.