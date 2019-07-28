Вопреки жене и маленькому ребенку... Малахов был замечен с Седоковой

Малахов отдыхал с Седоковой в дорогом ресторане Москвы, сообщают инсайдеры.
Весной этого года телеведущий Андрей Малахов устроил «пати на хате», где праздновали селебрити российского шоу-бизнеса Масленицу в роскошном московском отеле. На торжестве присутствовало больше 100 человек, а сам Малахов пустился в разнос, утопая в объятиях молодых женщин. Среди звёздных гостей были Анна Седокова, певица Ольга Орлова, дизайнер Эмма Салимова и многие другие представители российского бомонда.
Малахов веселился и обжимался с девушками, на stories Орловой было видно, что на праздновании было очень много алкоголя. Больше всех к Андрею на празднике «липла» одинокая Анна Седокова. Она в последнее время удивляет обозревателей своими откровенными клипами, чаще всего делает акцент на ягодицы. Прошло уже несколько месяцев после такого яркого празднования Масленицы. И Малаховым был замечен с Седоковой в одном из ресторанов Москвы.
Получается, что вопреки жене и маленькому ребенку Малахов отдыхает на стороне с другими женщинами, видимо, после таких экстравагантных нарядов и пышных форм Анны - Андрей не смог остаться равнодушным.