«Обезьяна с гранатой» или почему мужчины боятся Анну Хилькевич?

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Мужчины остерегаются звезду «Универа» за рулём огромного джипа, о чём она рассказала в Instagram.

Анна Хилькевич рассказала в социальной сети об интересной ситуации, что порой происходит с ней на дороге и спросила подписчиков о причинах странного поведения пешеходов.

«Я когда пропускаю пешеходов мужчин, они никогда не переходят. Идут только женщины. Почему так? Им неловко, от того, что их женщина пропускает?», - спросила Анна в сторис.

Примечательно, что Анна сделала опрос для женской части своей аудитории с тем же вопросом: переходят ли мужчины дорогу, когда их пропускают?

Судя по соотношению ответов (67% против 33%), перед автомобилями большей части подписчиц Хилькевич представители сильного пола всё же проходят. Так что дело вовсе не в смущении, как предположила актриса.

Скорее всего, мужчины просто боятся проходить перед огромным чёрным внедорожником, за рулём которого сидит блондинка с не обременённым интеллектом лицом. Присказка про «обезьяну с гранатой» всё ещё в ходу у россиян, да и в целом мужчины опасаются женщин за рулём. Особенно таких, как Хилькевич.

Мы ни в коем случае не пытаемся усомниться в водительских навыках Анны. Лишь хотим сказать, что её образ на дороге отвечает всем критериям «блондинки за рулём», что закономерно ассоциируется с опасностью у сильной половины человечества.