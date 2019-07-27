«Набрала 10 кг»: Малышева не помогает, а вредит...люди толстеют

Сегодня, 09:00

Об этом говорят многочисленные отзывы, появившиеся в сети.

Елена Малышева прославилась на «Первом канале», как телеведущая программ «Жить здорово!» и «Здоровье». Елена после славы построила свой бизнес. Теперь она делает диеты на различное количество КБЖУ (калории, белки, углеводы, жиры). В зависимости, какая проблема у человека, например, если он ходит в зал и занимается спортом с определенным весом и ростом, то ему нужно определенное количество КБЖУ. А если просто похудеть без спортзала, то наименьшее количество калорий. Малышева создала свой медицинский центр, в котором люди проходят реабилитацию и худеют. Отзывы, касающиеся центра не плохие, а вот, что касается диет Малышевой…

Отзывы о диетах отвратительные, люди пишут, что соблюдали диету на протяжении нескольких месяцев и вместо того, чтобы обрести желаемую форму они получали тело еще больше, чем было.

«Добрый день, заказала себе диету Малышевой на официальном сайте с помощью консультанта под названием экспресс. Набор на четыре недели с двумя разгрузочными днями ела только гречку в эти дни. Хотела похудеть! Сидела на диете 3 месяца, весила 150 кг, как только начала питаться по диете я набрала еще 10 кг, вместо того чтобы скинуть в весе! Я в ужасе, побежала к диетологу она сказала, что я заставила желудок запастись жиром и то, что я не первая, кто пришел после диеты Малышевой. Люди не видитесь это полный развод», — один из негативных комментариев.

Получается, что Малышева не помогает, а вредит и люди из-за «недодоктора» толстеют, становятся больше и тратят еще больше денег на похудение. Судя по отзывам, помогает только центр реабилитации Малышевой, а все диеты это для Елены простой способ заработка. Помимо всего этого, люди Елены «разнюхали», что можно свободно зарабатывать в Instagram и теперь они создали проект «Сбрось лишнее» в соцсети.