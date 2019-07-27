«Набрала 10 кг»: Малышева не помогает, а вредит...люди толстеют

Об этом говорят многочисленные отзывы, появившиеся в сети.
Елена Малышева прославилась на «Первом канале», как телеведущая программ «Жить здорово!» и «Здоровье». Елена после славы построила свой бизнес. Теперь она делает диеты на различное количество КБЖУ (калории, белки, углеводы, жиры). В зависимости, какая проблема у человека, например, если он ходит в зал и занимается спортом с определенным весом и ростом, то ему нужно определенное количество КБЖУ. А если просто похудеть без спортзала, то наименьшее количество калорий. Малышева создала свой медицинский центр, в котором люди проходят реабилитацию и худеют. Отзывы, касающиеся центра не плохие, а вот, что касается диет Малышевой…
Отзывы о диетах отвратительные, люди пишут, что соблюдали диету на протяжении нескольких месяцев и вместо того, чтобы обрести желаемую форму они получали тело еще больше, чем было.
Получается, что Малышева не помогает, а вредит и люди из-за «недодоктора» толстеют, становятся больше и тратят еще больше денег на похудение. Судя по отзывам, помогает только центр реабилитации Малышевой, а все диеты это для Елены простой способ заработка. Помимо всего этого, люди Елены «разнюхали», что можно свободно зарабатывать в Instagram и теперь они создали проект «Сбрось лишнее» в соцсети.