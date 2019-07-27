Азамат Мусагалиев оскорбил журналистов, чтобы потешить раздутое самолюбие

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Актёр «Однажды в России» почувствовал себя популярным и решил «напасть» на СМИ.

Азамат Мусагалиев высмеял статью о его вероятном уходе с ТНТ в мир профессиональной музыки. Он выложил скрин публикации на своей странице в Instagram, попутно назвав её «вбросом».

Этот пост набрал почти 40 тыс. лайков за день и больше тысячи комментариев, что можно назвать фурором для аккаунта Азамата.

Повторная публикация по той же теме не заставила себя долго ждать, и уже на следующий день Мусагалиев перепостил статью с Ленты всё о той же статье и реакции на неё самого комика.

Такое внимание к своей персоне совершенно не удивительно, учитывая, что про звезду «Однажды в России» до этого практически не писали. Статьи такого рода — чёткий показатель популярности, и Мусагалиев прекрасно это понимает.

Оскорбляя журналистов, Азамат как бы ставит себя в один ряд с гигантами вроде Харламова и Батрутдинова, так же органически неспособных переваривать глас народа.

Азамат вцепился в этот инфоповод как пиявка, питаясь прикованным к нему вниманием. Своим подписчикам он как бы говорит: «Посмотрите на меня, я звезда!». Вот только в отличие от того же Харламова, у Мусагалиева не было ни единого повода для обиды — в обсуждаемой статье лишь расхваливается его музыкальный талант.

Видимо, пытаясь потешить раздутое самолюбие, Азамат решил придраться к первой попавшейся статье о себе. А учитывая, что таким образом он ещё и побуждает другие СМИ писать о себе, попутно получается неплохой пиар.