На фото стройняшка – на видео сарделька. Пынзарь случайно показала свой жирок

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На видео у Дарьи вывалился живот.

Дарья Пынзарь гонится за идеальной внешностью, она все чаще и чаще стала экспериментировать с внешним видом. Экс-участница «Дома-2» сделала уйму пластических операций и уколов красоты. Началось все с мамопластики, увеличения губ и ботокса в носогубные складки. А совсем недавно, Дарья снова легла под нож и на этот раз удалила брыли. С ягодицами тоже произошли явные изменения, но об этом девушка не рассказывает. Дарья с Сергеем и детьми находятся в жаркой Турции, но часто летают в Москву. Дарья чаще всего наводить красоту, а Сергей по бизнесу и работе. Не секрет, что семья Пынзарей любят поесть, они часто выставляют в Instagram, как они вкусно и жирно кушают.

Дарья, видимо, не боится поправиться и именно поэтому кушает все, что видит. Ведь любой жирок можно удалить хирургическим вмешательством. И вскоре Дарья так и сделает с животиком, видно, на фото, что она стесняется своего пузика. Дарья выставила видео в stories, как она сидит за рулем и поет, но платье бывшая участница телестройки подобрала не подходящее для фигуры. Такое платье, по большей части подойдет стройной девушке, без складок.

Пынзарь так увлеклась пением, что случайно показала свой жирок на животе. Чаще всего на фото Дарья прикрывает живот рукой и встает на носочки, дабы не услышать в свой адрес гадкие комментарии. И скорее всего, использует фотошоп для корректировки фигуры и лица. Можно сделать вывод, что на фото Дарья стройняшка, а в видео и в жизни выглядит, словно сарделька.