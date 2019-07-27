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«Мы с Денисом катаемся по Внуково»: Королева приставала к молодому работнику аэропорта

Сегодня, 07:00

Певица выразила свое «фи» на заявление Тарзана, что ей нужно срочно худеть и решила продемонстрировать ему заинтересованность со стороны молодых мужчин.

Заслуженная артистка России Наташа Королева в браке с Сергеем Глушко (Тарзаном) уже более 16 лет. Долгие годы Тарзан никак не провоцировал жену на ревность, но в последние два года, как певица изрядно поправилась стал «шерстить» в своем Instagram студенток ВГИКа. Сначала «глупые молодухи» добавляли совместные откровенные фото с Тарзаном, который якобы просто «заходил на огонек» в стриптиз-клуб, а затем в СМИ появилась информация, что Королева простила измену Тарзану со студенткой из Гнесинки. Видимо, Наташа решила предпринять все меры, чтобы оставить мужа в семье. Сначала Королева пыталась худеть, но из-за накатившей депрессии и любви к сладкому, только сильнее поправилась. Затем Королева завела себе молодого мужчину-администратора, с которым стала проводить больше времени, чем дома, катаясь по гастрольным турам.

Ну а сейчас, вероятно отчаянной певице ничего не осталось делать, как вызывать мужа на ревность. В этот раз она решила записать откровенный stories, где публично стала флиртовать и приставать к Денису (работнику аэропорта Внуково).

«Мы с Денисом катаемся во Внуково. Спасибо Вам Денис, что вы мне все показываете», - стала хихикать и снимать все на камеру Наташа. Денис не растерялся, стал улыбаться на камеру и шутить с Наташей. Создалось впечатление, что оба заинтересованы во флирте. И, действительно, Денис показался фанатам звезды внешне хорош собой.

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#жара #баку #relax !!!

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Некоторые даже предложили сделать «change» престарелого ловеласа Тарзана на молоденького Дениску. Очевидно было одно, что Наташе Королевой сильно не нравится, что муж считает ее толстой, запрещает есть после 18:00 и заставляет идти в спортзал, а при ее графике работы – это просто невозможно. Может быть, тем самым Наташа пытается обратить внимание Сергея на то, что она еще «ягодка в самом соку», а молоденькие мужчины «штабелями ложатся у ее ног» и не стоит менять «шило на мыло».

Стоит отметить, что ранее Королева стала публиковать свои откровенные фото в Instagram, чем вызвала ажиотаж среди мужского пола и негативные отклики от супруга в сторону мужчин-подписчиков. Может быть план стал действовать, и Наташа с умела сохранить интерес мужа к себе?

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