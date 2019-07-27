«Мы с Денисом катаемся по Внуково»: Королева приставала к молодому работнику аэропорта

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Певица выразила свое «фи» на заявление Тарзана, что ей нужно срочно худеть и решила продемонстрировать ему заинтересованность со стороны молодых мужчин.

Заслуженная артистка России Наташа Королева в браке с Сергеем Глушко (Тарзаном) уже более 16 лет. Долгие годы Тарзан никак не провоцировал жену на ревность, но в последние два года, как певица изрядно поправилась стал «шерстить» в своем Instagram студенток ВГИКа. Сначала «глупые молодухи» добавляли совместные откровенные фото с Тарзаном, который якобы просто «заходил на огонек» в стриптиз-клуб, а затем в СМИ появилась информация, что Королева простила измену Тарзану со студенткой из Гнесинки. Видимо, Наташа решила предпринять все меры, чтобы оставить мужа в семье. Сначала Королева пыталась худеть, но из-за накатившей депрессии и любви к сладкому, только сильнее поправилась. Затем Королева завела себе молодого мужчину-администратора, с которым стала проводить больше времени, чем дома, катаясь по гастрольным турам.

Ну а сейчас, вероятно отчаянной певице ничего не осталось делать, как вызывать мужа на ревность. В этот раз она решила записать откровенный stories, где публично стала флиртовать и приставать к Денису (работнику аэропорта Внуково).

«Мы с Денисом катаемся во Внуково. Спасибо Вам Денис, что вы мне все показываете», - стала хихикать и снимать все на камеру Наташа. Денис не растерялся, стал улыбаться на камеру и шутить с Наташей. Создалось впечатление, что оба заинтересованы во флирте. И, действительно, Денис показался фанатам звезды внешне хорош собой.

Некоторые даже предложили сделать «change» престарелого ловеласа Тарзана на молоденького Дениску. Очевидно было одно, что Наташе Королевой сильно не нравится, что муж считает ее толстой, запрещает есть после 18:00 и заставляет идти в спортзал, а при ее графике работы – это просто невозможно. Может быть, тем самым Наташа пытается обратить внимание Сергея на то, что она еще «ягодка в самом соку», а молоденькие мужчины «штабелями ложатся у ее ног» и не стоит менять «шило на мыло».

Стоит отметить, что ранее Королева стала публиковать свои откровенные фото в Instagram, чем вызвала ажиотаж среди мужского пола и негативные отклики от супруга в сторону мужчин-подписчиков. Может быть план стал действовать, и Наташа с умела сохранить интерес мужа к себе?