Джулия Ванг или мистер Томас ищет себе молодую девушку на сайте знакомств

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Джулия Ванг уже не та, она состоятельный джентльмен.

Несколько часов назад в группе gufssister опубликовали фото Джулии Ванг, которая превратилась в мистера Томаса. Дело в том, что ее обнаружили на сайте знакомств, на котором бывшая участница «Битвы экстрасенсов» в поисках девушки. В анкете она написала, что хочет найти красивую девушку, раскрепощённую и готовую к экспериментам. Любит Томас стройных и хрупких, ростом до 178 и не старше 27 лет. И говорит о том, что если девушка любит оттенки серого, то Томас может придумать намного больше. О себе Джулия рассказывает, что она состоятельный джентльмен, успешный, привлекательный, образованный, указал на IQ 187, рост такой же.

Томас любит дарить подарки и получать удовольствие от жизни, он рассказал, что у него есть практически все, только он одинок. Подписчики группы подметили, что у Джулии есть почти все, но основного органа у нее нет и обозревателям не понятно, каким образом Томас будет воплощать в жизнь все свои фантазии. Может это шизофрения?

Необычно, что Джулия ищет вторую половину очень открытым способом и привлекает к себе много внимания. Джулия не так давно придумала себе имя Томас, ранее она была просто человеком «Х». А после чего Джулия объявила о смене пола, она изменялась постепенно и выкладывала это в сеть. По Instagram Джулии, можно сделать вывод, что она депрессивный человек, все в черных тонах, необычные куклы, выглядит очень мрачно. Но самое страшное, что она теряет адекватность...и больше не в силах помогать людям, как экстрасенс.