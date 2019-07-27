Почти, как Омар Хайям! Муж Ксении Бородиной написал «умную» книгу

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Курбан Омаров рассмешил своих подписчиков.

Курбан Омаров - муж Ксении Бородиной славится в сети своим «умом и сообразительностью». А на самом деле Омарова чаще всего высмеивают, называют ленивым, недобизнесменом и придумали кличку «Зина». Но настойчивый Курбан поразил своих подписчиков. Он написал «умную» книгу. Назвал Курбан книгу «Откровение мужчины», о том, что может не понравиться женщинам. Рыночная стоимость книги 600 рублей.

Скорее всего, Курбан хочет, чтобы его жена прочитала книгу и поняла его: что он чувствует и почему так поступает? Ксению неоднократно замечали за доминированием над Курбаном. В сети пишут, что муж Бородиной жесткий подкаблучник. В нашумевшей группе gufssister, опубликовали фото той самой книги. Подписчики группы высмеяли и Курбана и его книгу,написав, что «Зина» почти, как Омар Хайям. Многие подписчики решили, что это была шутка про книгу. Но как оказалось, сие издание с 27 августа выйдет в продажу. На данный момент можно лишь сделать предзаказ.

К тому же подписчики группы испытывают стыд за Омарова и не понимают: Зачем мужчина разместил на всю обложку свое лицо?

«Что Зина красивая книгу издал? Когда успел сорванец написать то?», «Кому, как не Зинке, знать о том, что не нравится женщинам. Он у Карлы по струнке ходит», - высмеяли Омарова «халаты» группы.

На самом деле книга выглядит, как плагиат «Хочу и буду» - писателя Михаила Лабковского. Видимо, Курбан взял пример с Ольги Бузовой или давней подруги Алены Водонаевой. Экс-участницы «Дома-2» тоже выпустили свои книги, но теперь не могут продаться даже по скидке.