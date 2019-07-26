Сестра Дмитрия Маликова «выдала» роман с экс-солистом «Чай вдвоем»

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Инна хочет родить еще одного ребенка, только без суррогатной матери, как брат?

Сегодня с утра в Instagram Stories сестры Дмитрия Маликова Инны появились видео с репетиции выступления коллектива «Новые Самоцветы», руководителем и солисткой которого она является. Группа исполнит песню сегодня вечером во время концерта в Баку. Но, судя по видео, сегодня Инне было очень сложно сосредоточиться на работе, ведь ее отвлекал один из коллег, Денис Клявер.

Он вышел на сцену и начал дурачиться с певицей, а после - танцевать с ней в паре. Она не стала его отвергать и начала веселиться, пока остальные участники коллектива пытались репетировать по плану. Впрочем, похоже, Инну это совсем не заботило. Вместе с экс-солистом «Чай вдвоем» она выглядела очень счастливой, хотя, как кажется, флиртовала на виду у всех, чем и «выдала» роман.

Тем не менее, вряд ли сестре Маликова следует стыдиться своего поведения - с бизнесменом Владимиром Антоничуком она развелась еще 8 лет назад и больше в брак не вступала. К тому же, на сегодняшний день ее сыну уже 20 лет, так что он уже совсем скоро может покинуть материнский дом. Из-за наступившего одиночества ей, судя по всему, захотелось новых отношений. По этой причине можно предположить, что именно она стала инициатором общения с Клявером.

Помимо этого, у ее брата двое родных детей, и младший сын Марк появился не так давно. Наверное, Инне не хотелось отставать, поэтому даже в 42 года она, видимо, задумалась о том, чтобы снова стать мамой.