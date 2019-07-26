Психолог назвал причину, почему Ляйсан Утяшева все больше отдаляется от семьи 

Сегодня, 18:00

Танцовщица проживает отдельную жизнь от семьи.

В последнее время Ляйсан погрузилась полностью в работу. Девушка заполонила всю социальную сеть в Instagram рекламой и продолжает призывать людей на курсы «Суперженщина». Если раньше она публиковала семейные снимки и радовала фанатов идиллией в личной жизни, то сегодня она сугубо бизнесвумен.

Психолог считает, что Ляйсан допускает большую ошибку, ставя карьеру на первое место. Она будет все больше отдаляться от семьи, пока не поменяет приоритеты. Мужчина от природы добытчик, он должен, быть основным кормильцем в семье, как только женщина берет инициативу в свои руки брак заканчивается разводом.

За танцовщицей и ранее замечались мужские замашки, Ляйсан производит впечатление главной семье. Но сейчас она настолько погрузилась в работу, что семейные дела отошли на второй план. Последняя публикация в Instagram Утяшевой подтверждает сказанные слова. Она приехала на рыбалку с семьёй, дети и Паша одеты в удобную спортивную одежду. Ляйсан же, опубликовала фото в странном виде: на ней надето чёрное платье в горох, похожее на вечернее, большая чёрная шляпа и удочка в руках, как минимум это выглядит несуразно.

Под постом, как обычно призыв на курсы «Суперженщины». Пользователи возмутились приглашению Ляйсан: «Какая ты супер женщина, если на детей внимание не обращаешь», «Ходит красуется, кто так на рыбалку ездит?». Действительно, Паша погрузился в процесс он весь во внимании, слушает детей, что-то объясняет, а Ляйсан в это время лежит фотографируется на катере в своём шикарном платье. Видимо, у тансовщицы в понятие «суперженщина» заложен другой смысл - уметь зарабатывать больше деньги. У остальных это заботливая мама, которая успевает работать, отдыхать с правильно расставленными приоритетами.