Хотел закосить под Цоя? Концептуальные песни Азамата Мусагалиева вызвали ругань в соцсети

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Актер «Однажды в России» своим постом спровоцировал словесную перепалку, в результате которой люди задумались, а о чем, собственно, поет актер канала ТНТ.

Капитан команды КВН «Сборная Камызякского края», участник шоу «Однажды в России», ведущий шоу «Где логика?», а также актёр сериала «Интерны» на ТНТ опубликовал очередной пост, где опровергает слухи, что ушел с канала ТНТ для самостоятельного музыкального творчества. Уже больше месяца, как Азамат открыл свою рубрику в Instagram для подписчиков под названием «Пледик». Направление таково, люди придумывают некую задумку, а он воплощает ее в жизнь в виде песни и публикует. 34-летний уроженец Камызяк, талантливый самородок Мусагалиев полюбился всем не только остроумной ролью мэра, но и своими жизненными песнями. Треки «….ли ты ноешь» раскрывает сущность проблем в других странах, говоря о том, что у тебя, гражданин России, все еще не так уж и плохо.

Песня «О стратегически важных людях» рассказывает о других нациях, менталитете и их значимости на мировой арене, не забыв высмеять. А вот композиция «О кабинете Владимира Путина» — концептуально воздействует на население страны. Слова о том, что Владимир Путин держит у себя в кабинете постер, где катается на медведе — говорит о его неоднозначном отношении к Дмитрию Анатольевичу. Упоминание о смете сочинских объектов вместо обоев, указывает на то, сколько денег было разворовано во время строительства, а также какими силами президент «не упал в грязь лицом» перед иностранными представителями олимпийских игр. Но, как оказалось, самым концептуальным оказалась фраза Азамата, что Путин пользуется навигатором по Крыму с голосом Хирурга. Это объясняет тот факт, каким путем и с помощью кого был отвоеван российский полуостров.

Простыми словами, Хирург (Залдостанов Александр) — главный байкер Крыма, который смог с помощью своих друзей-байкеров помочь провести референдум и защитить Крым от нападков украинских военных крымской весной 2014-го. Теперь он очень важный человек для Путина.

Кроме того, в своей песни Азамат выделили, что действующий мэр Москвы — Собянин совершенно не занимается городом, о чем Путин также знает. Он намекает, что критика против Собянина — сидит у президента «в печенках», но он бессилен. На что пользователи решили, что такие песни с глубоким смыслом и провокационным подтекстом очень похожи на творчество основателя группы «Кино» Виктора Цоя.

Многие выразили свое недовольство, что Азамат хотел закосить под Цоя, но у него не вышло. Это вызвало ругань подписчиков Азамата в соцсети: «Пусть уходит. В последнее время обленился в край, выпускает всякое…. На его смену придут талантливые и молодые. А Азамат — это вчерашний день», «Виктор Цой перезагрузка», «Сравнивать бездарность с Цоем?», «Азамат, тебе идет актерское мастерство, а не певец, ну какой ты певец хотя с горы видней», «Цой скорей в нем мертв, чем жив!». Нашлись и те, кто поддержал его в начинаниях, ведь он заявил о себе очень громко… Кроме песен, Азамат часто пишет провокационные сценарии, где высмеивает власть в шоу «Однажды в России».