Когда во всем виновата нога: Instagram заблокировал страницу Панина из-за хоум-видео

Сегодня, 00:00

Артист доигрался со своими провокационными видео и стал жертвой цензуры в социальных сетях.

Страница российского актёра непонятного пола и ориентации внезапно оказалась заблокированной в любимой социальной сети – Instagram. После того, как Алексей опубликовал фотографию малолетней дочери с сигаретой, сеть негодовала больше всего. После он расхаживал полностью голым, пользователи призывали в комментариях жаловаться на артиста, так как за ним наблюдают не только взрослые, но и дети. Видимо, Instagram заблокировал страницу Панина из-за хоум-видео либо из-за публикации с дочерью. Админы сжалились над пользователями и заблокировали его страницу. При запросе в поиске страницы актёра, на странице появляется вежливый ответ о том, что ссылка не действительна или удалена.

Пока артист не даёт никаких комментариев по поводу закрытого профиля, возможно, он так занят новыми дикими съёмками, что даже не заметил, что его забанили. Многи смется, что это тот случай, когда во всем виновата нога. Артист прославился домашним видео 18+, после он опубликовал видео, как пробивает простату и завершил все это курящей 11-летней дочерью. Пытаясь себя оправдать, Панин показал снимок Николая второго, который давал закурить дочери.

Пользователи удивляются, что Панина не заблокировали ещё раньше, хотя к этому были все предпосылки.

«Я на каждое его видео жаловалась», «Он найдёт выход, создаст новую страницу. Ему же нужен хайп», - пишут хейтеры на фан странице Алексея в Instagram.