«Возвращаюсь в эфир в качестве ведущей!»: Дана Борисова займет место Юлии Барановской

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«Первый канал» преподнёс бывшей наркоманке огромный шанс получить реабилитацию в российском шоу-бизнесе, сообщают в группе Admin_anshlaka.

Если верить информации из соцсети, то программа «Модный приговор» больше не покажет телезрителю ведущую Юлию Барановскую. Ее место займет бывшая ведущая «Армейского магазина» Дана Борисова. После длительного употребления наркотиков, реабилитацией в два года и сложными отношениями с дочерью, и мужчинами – это огромный шанс изменится в лучшую сторону. Вероятно, Константин Эрнст посчитал, что такая ведущая сможет дать хорошие рейтинги программе, ведь «Модный приговор» идет в утреннее время и зачастую пропускается основным потоком телезрителей из-за своей однообразности и занятости населения.

А зная жаркую натуру и привычку Даны – говорить правду и только правду, некоторые участники «Модного приговора» смогут прочувствовать на себе весь контраст и настроение бывшей наркоманки. Нет она никогда не хамит, она просто говорит в лицо горькую правду. Из-за этого есть вероятность большого скачка рейтинга телепрограммы в лучшую сторону. А вот, похоже, за многодетной матерью Юлией Барановской пока оставят только шоу «Мужское/Женское».

В Instagram-группе Admin_anshlaka инсайдеры сообщают, что Юлию брали на шоу для поднятия рейтинга, но девушка не потянула условия продюсера «Первого канала» - она не смогла быть наглой и оскорблять. Сейчас в роли спасительницы программы, которая находится на грани закрытия выступит Дана. Справится ли девушка – покажет время. Борисова уже успела сообщить о радостной новости в своем Instagram: «Кажется, удача снова улыбнулась мне. Я скоро возвращаюсь в эфир в качестве ведущей. Поступило интересное предложение, и главное, есть супермега команда, которая будет работать со мной. Так что до встречи в эфире!».

Вот так девочка с нехорошим прошлым и неоднозначной репутацией Дана Борисова смогла вернуться в стан «прожорливых» волков российского шоу-бизнеса. Ну, а сможет ли она «затмить» звезду «Первого канала» Юлию Барановскую – пока не понятно. Многие телезрителям стало интересно мнение Юлии на этот счет: Готова ли она распрощаться с хлебным место ведущей?