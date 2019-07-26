«Напрочь стыд потеряла!»: 18-летняя падчерица Ивана Урганта поразила сеть снимками без цензуры

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Пользователи шокированы недетским поведением Эрики Кикнадзе.

Пользователи в сети шокированы публикациями приёмной дочери телеведущего Ивана Урганта. Девушка явно выражает протест, все фотографии 18-летней Эрики с подтекстом 18+. Девушка игриво позирует, показывая свои лучшие стороны. И, хотя, в кадр попадают максимум открытые плечи или ночи, пользователи считают это неприемлемым.

«Некачественные фото, качественной стервы», - подписала публикацию Эрика. Взрослая и двусмысленная фраза. Почему на неё не влияют родители?

У пользователей сложилось впечатление, что девушке не хватает внимания, поэтому она публикует снимки без цензуры. Она считает, что давно выросла, её фотографии могут выглядеть откровенно и соблазнительно. Сказать, что она поразила сеть, ничего не сказать. Чаще всего такие публикации появляются у неуверенных в себе девочек – они сами себе доказывают, что они могут нравиться. Для современных подростков важно, чтобы их лайкали и хвалили.

В одном из интервью девочка говорила, что не считает свою фигуру совершенной, но ничего для этого не делает. Больше похоже на правду, что Эрика пытается принять себя такой какая она есть.

Сейчас она живёт в Америке, на сколько известно, за границей другие критерии красоты.

«Совсем стыд потеряла! Как можно такую маленькую девочку отправить в чужую страну», «По-моему в таком возрасте нельзя отрывать от себя ребёнка, она может натворить все что угодно»,- пишут пользователи в Instagram Эрики.

На сколько известно у Ивана сложились доверчивые отношения с падчерицей. Он принял ее, как родную дочь и всегда воспитывал с любовью и трепетом. Эрика Куталия – дочь Натальи Кикнадзе (жены Ивана Урганта). Девушка с бунтарским духом, пытается доказать, что она не такая, как все звёздные детки и весьма негативно относится к понятию «элита» и «мажоры».