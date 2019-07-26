 «Я наконец поняла, для чего она меня растила»: Мать Волочковой требовала процент от концертов балерины

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Анастасия Волочкова рассказала о тяжёлых взаимоотношениях с родной матерью.

Сегодня вышел новый выпуск телепередачи «Судьба человека» на телеканале «Россия-1», главным героем на этот раз стала скандальная прима-балерина Анастасия Волочкова. Артистка поделилась историями про своих мужчин, отношениями с родителями и дочерью. Больше всего поклонников Анастасии заинтересовал рассказ о ее матери. Девушку с детства угнетала и давила родная мама. Заставляла тренироваться сутки на пролет, постоянно вмешивалась в личную жизнь.

Балерина призналась, что поняла, почему мать относилась к ней так жестоко: «Когда она спросила, какой процент буду ей отдавать со своих концертов, я наконец-то поняла, для чего она меня растила». Фанатов поразил факт того, что родная мать требовала процент от карьеры дочери. Неужели ее интересовала только материальная выгода? Матери готовы последнюю рубашку отдать ребенку, но не в этом случае.

С возрастом гиперопека не прекратилась. Волочкова рассказала, что все ее отношения с мужчинами, заканчивались благодаря стараниям матери: «Только она становилась свидетелем моих отношений, как они сразу разрушались!». Мать балерины яро ненавидела мужа своей дочери, который был отцом ее внучки.

Поклонники Анастасии были шокированы фактами из жизни балерины. В сети очень много осуждали Волочкову за негативное отношение к матери, однако, только сейчас стала ясна реальная причина ненависти. Недавно Анастасия рассталась с любимым мужчиной - Маликом. Судя по всему, маму не устроило, что дочка живет с охранником спа-салона. Жаль, когда родители так влияют на жизнь своих детей. Пользователи надеются, что этот конфликт рано или поздно закончится и наступит семейная идиллия.