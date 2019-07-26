Когда у сестер одно лицо на двоих: Мужья Арнтгольц часто путают своих жен

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37-летние близняшки ввели новой фотографией пользователей в ступор.

Ольга и Татьяна порадовали пользователей совместной фотографией, девушки сфотографировались на фоне Нивы. Сестры были в очках и с одинаковыми причёсками, что напрочь сбило пользователей. Они не смогли различить сестёр, и в комментариях началась игра: «Угадай кто?». «В белой Татьяна? Угадала?», «Как их различают мужья?», «Таня слева, а справа Ольга», - комментировали фанаты под публикацией сестёр. Многие заинтересовались, когда лицо одно на двоих, как мужья различают близняшек?

Внимательные поклонники знают различия во внешности девушек и довольно быстро различили сестёр – у Ольги на левой щеке есть родинка, а у Татьяны нет, если присмотреться, можно заметить, что у Ольги более угловатые черты лица. Таня более милая на внешность, но характер более жёсткий.

Не исключено, что на первом этапе отношений мужчины их путали. Это известная проблема всех близняшек. Пользователи уверены, что их мужья Арнтгольц часто путают своих жен. «Ведь их невозможно отличить», «Как одна капля воды», - пишут на странице Тани.

Есть много примеров, когда мужья оказывались в непростой ситации, перепутав сестер. Когда у сестер одно лицо на двоих это простительно.

Татьяна Арнтгольц тайно вышла замуж за актёра сериала «Кухня» Марка Богатырева, у Тани появилось кольцо на безымянном пальце, но о свадьбе пара не распространяется. По слухам Таня ждёт от Богатырева ребёнка, что и стало причиной тихого бракосочетания. От первого брака с Иваном Жидковым артистка воспитывает дочь Машу.

Ольга менее скрытная, чем Ольга. Артистка вышла в 2013 году замуж за актёра Вахтанга Беридзе. Позже артистка оставила супруга ради режиссёра Дмитрия Петруня. Три года назад Ольга родила Дмитрию сына Акима.