Залезла на толстого потного мужика и лизала соль…Не успев развестись Лолита Милявская пошла в разнос в AGENTSHOW?

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Ивлеева и Лолита не испугались пота и облезали грудь неизвестного Александра на камеру.

55-летняя артистка Российской Федерации и лауреат всевозможных премий Лолита Милявская не успев развестись пошла в разнос. Очень неоднозначное и даже мерзкое событие произошло на AGENTSHOW, ведущей и основателем которого является блогер Анастасия Ивлеева. Настя предложила провести интересный конкурс. Лолита должна залезть на незнакомца по имени Александр, который весит более 150 кг и слизать с него соль после выпитой текилы. Милявская не захотела позориться в одиночестве и заявила, что слизывать соль с потного толстого мужика будет только с Ивлеевой вместе. Сказать, что Настя была шокирована – не сказать ничего. Но делать было нечего и ради хорошего рейтинга своего шоу она согласилась. Картина маслом. Сначала девушка Элджея «бахнула» рюмку с текилой, затем языком-лопатой лизнула промеж сосков Александра соль и закусила лаймом. Лолита взяла выше. Она залезла верхом на мужчину и стала с ним разговаривать.

«Что сейчас будет происходить? Взрослая телка с климаксом и молодая лань будут лизать чужого мужчину. Но это не так важно. Саня ты готов? В моем возрасте главное попи….. Мы будет оба облизывать Саню?», - сказала Лолита.

Затем также облизала грудь Александра, издав рвотный рефлекс. Стало понятно, что ради хайпа, подписок и популярности нынешние звезды готовы на все.

Трудно представить, что Алла Борисовна когда-либо смогла бы повторить такое. Или же заслуженные артистки Валентина Толкунова и Людмила Зыкина – сошли бы с ума от увиденного. Даже Ирина Аллегрова и Валерия вряд ли бы согласились на такое безумие. А вот Лолита решилась, не забыв подписать на позор и молодую девчушку Ивлееву.

«Сегодня Саню лизала сама Настя Ивлеева и оседлала Лолита Милявская. Я считаю, что у него день удался», - высокомерно подытожила Анастасия. Очевидно, Настя выделила себя словом «сама Ивлеева». Но было и не все так пошло в ее программе. Ивлеева задала очень интересующие ее вопросы Лолите.

«Как ты относишься к критике по поводу своей внешности и своей фигуры?», - спрашивает Настя.

«Офигенно», - ответила Лолита. Она объяснила, что сейчас ей совершенно фиолетово. Да, она по-прежнему комлексует, но не готова жить по чужим правилам. Готова жить сейчас, а умирать молодой не пьющей и не курящей – это скучно. Певица вспомнилась история, когда солидное издание написало про нее оскорбительную информацию. Якобы о том, что у нее растут усы и длинный нос, а ведь тогда девушка весила всего 56 кг. Но со временем Лолита поумнела. В ее прошлом были и наркотики, и беспорядочные половые связи - призналась она. А потом она перестала обращать внимание на издевки со стороны и теперь живет без комплексов. Многие считают, что именно такой настрой и послужил ее разводу с мужем.