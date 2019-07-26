Порча по старой дружбе или как чёрная зависть Феофилактовой отравит жизнь Пынзарь?

Сегодня, 07:00

Обращение Жени к цыганке может пагубно отразиться на здоровье или личной жизни Даши.

Евгения Феофилактова добавила публикацию, на которой она сидит за чашкой кофе с цыганкой.

«Рада была снова увидеться, ты всегда мне помогаешь разобраться в непростых ситуациях», - написала Женя под постом. По мнению пользователей, Женя обратилась к цыганке не просто так - её поедает черная зависть изнутри. Всему виной может быть старая дружба с Дашей Пынзарь. Девушки резко перестали общаться. У Даши сложилась более беззаботная и счастливая жизнь: она не работает, у неё хороший муж, двое мальчиков, с которыми она проводит практически все свободное время. Поводом обращения к цыганке могла стать зависть по отношению к Даше. Завистливая «подруга» решила отравить жизнь Даше Пынзарь и навести порчу по старой дружбе? Сложно не завидовать, когда у одной все, а у другой ничего.

По мнению пользователей, Даше нужно быть осторожнее, после таких сеансов может произойти все что угодно: резко ухудшается здоровье, в личной жизни начинаются скандалы, проблемы с деньгами. Лучшим решением для Даши будет: приобретение защитного амулета.

Женя живёт с сыном, по слухам она рассталась с мужчиной, который помогал ей финансово, бизнес особо не развивается, на фоне всего происходящего она стала хуже выглядеть. Женя превратилась из красотки модельной внешности в дурнушку. Недавно она была экспертом на передаче Леонида Закошанского, её внешний вид оставлял желать лучшего: безвкусно подобранный наряд, ужасный тон на лице, несуразный бант на шее. Чувство зависти самое страшное, что может преследовать человека.

Чёрная зависть обычно необоснованная, это ответная реакция сознания на чьё-то превосходство. Люди, которые завидуют каждой мелочи, на генетическом уровне признают свое поражение и чужое превосходство. Удачные люди редко могут испытывать такое чувство, они понимают чего хотят и смело идут к мечте. Даша живёт своей жизнью и судя по всему, ее абсолютно не волнует жизнь Жени.