Участник Comedy Club публично унизил Дмитрия Нагиева

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Илья Соболев на своём YouTube-канале разыграл драку с артистом.

Известный юморист, участник Comedy Club на своем YouTube–канале выпустил новую миниатюру, где ударил по лицу человека, в образе Дмитрия Нагиева, ролик он назвал: «Драка с Нагиевым». Тем самым выразил неуважение к персоне известного актера. В ролике комик сначала называет Нагиева самой успешной и высокооплачиваемой личностью в российском шоу–бизнесе, но потом предлагает ударить его кулаком в лицо: «Можно я вам в**?». Соболев бьет в челюсть, человека в образе Нагиева, однако, на этом не останавливается и начинает цепляться за умственные способности шоумена. Комик предлагает на ощупь определить что за предмет находится в пакете. «Нагиев», порывшись рукой, отвечает что там куртка. После того как Соболев достает лампу, герой в образе Дмитрия, изображает недоумение со словами: «Я облажался, не мой день сегодня, пойду лучше домой!».

Тем самым комик ударил по одной из сильных сторон артиста, выставив полным идиотом. Может у Дмитрия и Ильи неразрешенный конфликт? Неизвестно почему Соболев так опустил Нагиева. Может, ему не дает покоя нарциссизм артист. Он очень себя любит, не посещает никакие YouTube-каналы, в Instagram он не подписан ни на одного человека.

По словам подписчиков Ильи, ролик получился слишком жестоким: «Не бывает настолько тупых людей, Нагиев обидится обязательно». Многие поклонники Дмитрия считают что Илья просто завидует успеху артиста, который за последние несколько лет очень сильно поднялся в рейтингах – масса предложений сняться в рекламе, куча подписчиков в Instagram. Может просто Соболев решил хайпануть на известной личности, дабы поднять посещаемость на канале, но пока видео собрало больше гневных комментариев, чем одобрений.