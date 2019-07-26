Фильмы для взрослых в прошлом или что Кристина Асмус скрывает от поклонников?

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Тысячи запросов в сети свидетельствуют о том, что у артистки есть тёмное прошлое.

Артистку подозревают в тёмном прошлом, пользователи уверены, что Кристина снималась в фильмах для взрослых, раздевалась для обложки глянца. С чем могут быть связаны такие запросы? Скорее всего, Асмус скрывает скелетов в шкафу от поклонников. Во-первых, очень мало девушек из провинции могут похвастать успешной карьерой, как Асмус. Почему из тысячи студентов заметили именно Кристину? Много талантливых актёров годами не могут устроиться, не имея связи.

Во-вторых, скромная на первый взгляд девушка увела женатого мужчину из семьи. Мы можем недооценивать актрису. На первый взгляд она выглядит закомплексованной тихоней, не участвует в звёздных конфликтах, не появляется на светских мероприятиях.

Запрашиваемые видео вполне могли существовать, но со временем пропали из сети. Чтобы никто из сферы шоу-бизнеса и фанатов не могли придраться, поэтому она несёт образ скромной пай-девочки.

Пользователи считают, что девушка пробилась в шоу-бизнес через постель.

«Она только на камерах тихоня, знаю я таких», «В тихом омуте черти водятся. Гарик бы не выбрал простушку», «Переспала с продюсером?» - пишут хейтеры на странице артистки.

В последнее время из скромницы вырываются неожиданные поступки: она пьёт шампанское из горла, публиковала откровенные фотографии, показывала свинские замашки, пародируя Харламова. Может она показывает себя настоящую? Невозможно всегда играть и представлять человека, которым ты не являешься.

Напомним, что полгода назад Кристину обвиняли в изменах супругу. По слухам в сети, артистка спуталась с телеведущим Иваном Ургантом, они были замечены на отдыхе вместе. Позже ей приписывали роман с коллегой Александром Петровым. Хорошего вкуса у Кристины не отнять.