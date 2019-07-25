После скандалов на ТВ Макаревич спивается и жалеет о прожитой жизни

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Андрей даже в кадре позволяет себе «приложиться» к настойке.

Андрей Макаревич ведет проект на своем канале YouTube, в котором встречается с различными знаменитостями. В ходе беседы гость и ведущий знакомятся с особенностями кулинарии и учатся готовить необычные блюда, попутно затрагивая самые разные темы. В одном из вырезанных моментов, которые Андрей показывает в Instagram, он рассказал, что учился с талантливыми и способными людьми, которые стали авторитетными профессорами, а он как был никем, так остался, грустно отметив: «Я даже не лейтенант, даже не доцент». Похоже, музыкант искренне жалеет о прожитой жизни и о том, что посвятил все свое время развитию творческих способностей и карьере. В эпизодах шоу Андрей Вадимович предлагает алкогольную настойку на рябине не только гостям, но и сам с удовольствием выпивает даже перед камерой.

Несколько лет назад Макаревич оказался в центре крупного конфликта, в ходе которого очень грубо послал российские телеэфиры и потерял возможность выступать в России с концертами, а также выступать на телевидении. Видимо, это оказало сильное влияние на артиста и «подкосило» самоуверенность, раз после череды скандалов на ТВ музыкант спивается даже в кадре своего проекта. А потом отмечает плюсы работы в интернете в сравнении с телевидением. И правда, ведь на YouTube нет такой жесткой цензуры, которая присутствует на телеканалах, поэтому в кадре можно спокойно выпивать, не подбирать пристойные слова и обсуждать провокационные вопросы, чем и занимается Макаревич, снимая выпуски проекта.