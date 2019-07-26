С «Первого канала» погнали? Гузеева намекнула на свое безденежье

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Лариса теперь не только отдыхает в дешевых номерах, но еще и копит себе на обувь, похоже, ее хамство довело руководство «Давай поженимся!» и они распрощались с ведущей.

В последнее время программа «Давай поженимся!» перестала удивлять зрителей новыми выпусками, а скандальная телеведущая Лариса Гузеева и вовсе отправилась отдыхать, буквально оставив работу позади. В сети часто появляются слухи о том, что Гузееву и вовсе уволили, а в связи с этой проблемой и поисками новой ведущей руководство и приостановило работу над новыми выпусками шоу. Правда, сейчас поклонники «Давай Поженимся!» считают, что именно это является главное причиной.

На страничке в социальной сети Instagram Лариса довольно-таки часто общается со своими читателями, отвечая на их вопросы. В этот раз своим ответом Гузеева намекнула на свое безденежье. Один из фанатов ведущей сделал ей небольшое замечания, якобы ее туфли не подходят к такому изящному фанату. Странно, что Лариса в своей манер не послала фолловера, а всего лишь ответила с некой серьёзностью.

«Буду копить на закрытые туфли», - высказалась Лариса.

Многие посчитали, что скандалистка таким образом решила саркастично съязвить, но исходя из разговором о ее увольнении в Интернете, вряд ли это была шутка. Неужели ее действительно погнали с «Первого канала»? Ну, если учитывать те отрывки, которые известный комик Гарик Харламов публиковал в своем микроблоге, маты, бестактное отношение к героям программы и хамство, то, возможно, руководство серьезно подошли к вопросу и уволили Гузееву.

Кроме того, ее безденежье заподозрили еще давно. Несколько недель назад Лариса «засветила» свой номер, в которой остановилась – скромный, немного с бедностью, пошарпанные обои, небольшая комнатка. Вряд ли бы имея хороший деньги Лариса позволила себе остановится в таком месте и отказаться от роскошного номера с шикарным видом из окна.

Видимо, всё-таки довел ее язык до безработицы.