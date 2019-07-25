Лишилась носа ради Тимати или зачем Шишкова изуродовала лицо пластической операцией?

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Изменения в Алене заметны невооруженным глазом – ноздри стали гораздо меньше, а переносица и вовсе исчезла.

С недавних пор на лице Алены Шишковой появились изменения. Нос девушки стал гораздо меньше, чем был. Изначально поклонники посчитали, что это лишь хорошая работа фотошопа, но после первой подобной фотографии девушка поделилась еще несколькими, на которых нос оставался таким же маленьким, как раньше. К тому же, в Stories ситуация не меняется, а это значит, что фоторедактор здесь ни причем.

Стоит отметить, что нос Шишковой никогда не был большим и весьма пропорционально выглядел на фоне остальных черт лица. Сейчас же он стал более вздернутым, ноздри округлились, а переносица стала едва заметной. Фанаты озадачило, зачем Алена изуродовала свое лицо пластической операцией.

Вероятно, девушка лишилась носа ради Тимати. Поклонники не раз замечали, что в попытках вернуть любимого, с годами она все больше становится похожа на Анастасию Решетову – новую возлюбленную Тимура. Как известно, Настя имеет довольно миниатюрный нос, поэтому велика вероятность, что Алена решилась на подобные изменения из-за нее. Правда, девушка не учла, что пропорции лица у всех разные, и то, что смотрится на одном человека привлекательно, на другом будет выглядеть как раз-таки наоборот.