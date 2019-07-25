Зажал копейки - купил шмотки! Работники Black Star Burger через суд выбивают мизерную зарплату у Тимати

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Юнусов купил костюм от Louis Vuitton за 500 тысяч рублей, а вот деньги на зарплату работникам пришлось взыскивать в принудительном порядке с лейбла.

Пермские повара, официанты и уборщицы организации Black Star Burger только на днях смогли увидеть свою зарплату. В этом им помогли судебные приставы, занявшиеся взысканием с лейбла принудительно выплат за несколько месяцев. Сначала люди пытались добиться полюбовно, но именитый и распиаренный лейбл просто игнорировал запросы своих работников. Когда филиал закрыли – работники решили выбивать деньги через суд. Для начала они обратились в прокуратуру, а затем заявление было перенаправлено в судебные органы. Мизерная зарплата для более двух десятков сотрудников составила всего 500 тысяч рублей, для работников – это весомые деньги. Конечно, этого не скажешь о расходах Тимати.

На прошлой неделе репер прикупил костюм от брендовой марки Louis Vuitton примерной стоимостью в 500 тысяч рублей. Ресторан Black Star Burger в Перми закрылся уже как несколько месяцев, а очередной бизнес-проект Тимати с треском провалился. И при всем, что деньги ему до сих пор выделяет отец. А вот зарплату повара и официанты получили только на днях, и то только после обращения в органы. Для знаменитого в российском шоу-бизнесе лейбла и доходности в 45 млн рублей в месяц – это позор. Не так давно Пашу и Тимати в своем интервью признавались, что именно такая сумма дохода у «блекстаровских столовок».

«Крысить зарплату людям, которые не виноваты в провале проекта - вообще дно», - пишут хейтеры Тимати в соцсети. Певец послушно молчит и «глотает пыль с сапог» обидчиков. Получается, пока бывшие работники искали деньги, чтобы прокормить свои семьи – кто-то просто их зажал по жадности душевной и купил брендовые шмотки, успев ими похвастаться.

«Мизерная по меркам бизнеса Black Star сумма была выплачена только в принудительном порядке, конкретно подрывает имидж конторы, можно смело назвать ее Шарашкиной», - заключает эксперт по ресторанному бизнесу Сергей Куклин. Сведения взяты из телеграм-канала «Грязь».