Жить больше не здорово? Малышеву выгнали с «Первого канала»

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Фанаты уверены — новые выпуски шоу Елены не выходят из-за ее увольнения.

Несмотря на то, что программу «Жить здорово!» до сих пор показывают по телевидению по будням, новые выпуски больше не выходят. Из-за этого поклонникам приходится пересматривать одни и те же серии. С телепрограммой «Здоровье», которую также ведет Елена Малышева произошло то же самое. Это вызвало подозрение у фанатов, и они посчитали, что телеведущую попросту выгнали с «Первого канала».

Женщина все больше времени посвящает своему Instagram-аккаунту, общается с поклонниками, продвигает свои клиники. В то время, когда показывались новые выпуски шоу Малышевой, подобного не наблюдалось. Из этого можно сделать вывод, что телеведущую действительно уволили с телеканала. Но почему же до сих пор показывают выпуски с ее участием?

Вероятно, продюсеры еще не смогли найти достойную замену Елене. Она проработала на «Первом» не один год, публика к ней привыкла и полюбила. Пока зрителям не представили новую ведущую «Жить здорово!» и «Здоровья», они могут наслаждаться повторами старых выпусков и готовиться к исчезновению любимицы с эфиров. Кажется, скоро поклонникам Малышевой придется жить не здорово.

Сейчас неясна причина увольнения Малышевой. Вполне возможно, продюсеры захотели обновить программу и найти более молодую ведущую, которая сможет привлечь новую аудиторию и поднять рейтинг каналу. Кроме того, чрезмерное увлечение Елены собственной клиникой и диетой могло вызвать гнев руководства. Продюсеры нередко хотят, чтобы от телеведущих шла полная отдача, а когда у них есть более важные интересы, это маловероятно.