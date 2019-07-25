«Замуж» за Майами, в обнимку с Гасановым: Шишкова «развлекается» с блогерами - пока дочь на воспитании у Симоны

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«Случайная» встреча, утренние прогулки и завтрак с Гусейном, «поцелуи» с Олегом - Алена в поисках мужчины «скинула» Алису, чтобы не мешала?

Недавно в сети появилась новость, которая подняла неплохой шум среди поклонников бывшего участника проекта «Дом-2» и бывшей возлюбленной Тимати – Алены Шишковой. Олег Майами публично сделал предложение девушке, которая ответила согласием. Большинство считали, что знаменитости находятся в отношениях, но как оказалось – это было всего лишь провоцирующей шуткой.

Сегодня Шишкову заметили в компании еще одного известного блогера Гусейна Гасанова, которая она якобы встретила случайно в аэропорту по пути в Баку. Да уж, «замуж» собралась за Майами, обниму «спалилась» с Гасановым. Очень быстро меняет «мужиков» мать-одиночка.

Как считают читатели, встреча со звездой Instagram, совсем не случайной. В самолете парочка находилась практически все время вместе и даже после приземления в пять утра они отправились вместе на прогулку в поисках местного ресторанчика, чтобы позавтракать.

В комментариях Алену уже начали поздравлять с новыми отношениями, ведь их слишком близкие отношения тяжело назвать простой дружбой.

Кроме того, никто не забыл и про то, что у Шишковой есть дочь, которую она родила от Тимати во время их отношений – девушка практически не следит за ней и с каждым разом появляется с ней в микроблоге все меньше и меньше. В то время, пока Шишкова «вешается» и «развлекается» с блогерами дочь находится на воспитании у матери Тимура – Симоны.

В последнее время маленькая наследница Тимура Юнусова и вовсе осталась на «попечительстве» у бабушки, которая и занимается с ней, и ухаживает и водит ее в кружки, а Алена, видимо, в поисках мужика - Алису «сплавила», чтобы не мешала и не маялась около ног?

Многие фанаты уже поднимали бунт с просьбой о том, чтобы Симона совсем забрала внучку от нерадивой матери, ведь Шишкова все время занята своими делами – съемки, поездки, работа, тусовки, а на дочь у нее практически нет времени.