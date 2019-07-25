Когда друзья выдали твою нетрадиционную ориентацию…Тимур Батрутдинов сделал каминг-аут в соцсети

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Шутки в Comedy club о том, что Тимур «голубых кровей» ходят уже не первый год. На это есть свои причины. В 41 год мужчина так и не женился, отношений с девушками не заводил, а шоу «Холостяк» оказалось продуманным пиар-ходом продюсеров ТНТ.

Известный юморист шоу Comedy club на канале ТНТ и выпускник КВНа Тимур Батрутдинов является загадочной личностью для своих поклонников. Все дело в том, что по юморист не может завести семью уже на протяжении 20 лет. В СМИ ему приписывали лишь два романа – Ольга Бузова и победительница шоу «Холостяк» Галина Ржаксенская. Оби девушки после двух недель романтики почему-то «смылись» от Тимура. Галина вышла замуж, а Бузова предпочла Тимуру одиночество.

Многие выдвинули версию почему так могло произойти. Последние публикации фотографий в социальной сети Батрутдинова говорят о том, что друзья-коллеги выдали его нетрадиционную ориентацию.

Две фотографии практически похожи, но персонажи меняются. На одной из них Тимур стоит в обнимку с ведущим Азаматом Мусагалиевым (обнимает он его за талию, а не за плечо, как мужчину). Очевидно, Азамат не очень доволен обжиманием, но терпит.

На другой Гавр юморист (Гавриил Гордеев) преподносит букет белых роз Тимуру, словно на свадьбу. Становится понятно, что ребята решили так подшутить над Тимуром, а он по доброте душевной и не понял, как сделал самый настоящий каминг-аут в соцсети. Справочно, Каминг-аут – это публичное признание человека в своей нетрадиционной половой ориентации.

Стоит отметить, что ранее так над Тимуром издевался его лучший друг – Гарик Харламов. А после чего, Батрутдинову в «Ошуительном хоу» пришлось оправдываться за слова своих коллег.

Он долго объяснял, что не гей, а Харламов только подтрунивал его: «Такое ощущение, что ты оправдываешься!». Складывается впечатление, что коллеги юмориста давно знают о его пристрастиях, но пытаются молчать по этому поводу. А буквально несколько недель назад стало известно, что Тимур Батрутдинов временно не является участников программы Comedy club. Это произошло в одно время с заменой одного из продюсеров ТНТ. Совпадение? Может быть руководство не желает, чтобы в их компании находился мужчина с нетрадиционной ориентацией?