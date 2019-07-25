Лобанов уже не тот...Бомж-алкаш или что стало с актером сериала «Интерны» Ильиным?

Сегодня, 05:00

«Помятое», опухшее лицо, шлепанцы, обросшая голова, неопрятная борода - внешний вид Александра изменился и не в лучшую сторону.

После окончания известного и всеми любимого сериала «Интерны» прошло уже около 10 лет. У кого-то из актеров жизнь сложилась очень удачно, например, Кристина Асмус, которая вышла замуж за Гарика Харламова и родила дочь, до сих пор остается знаменитой и яркой, Светлана Пермякова, Илья Глинников и Иван Охлобыстин – совсем пропали с экранов, но больше всего многих поклонников разочаровал Александр Ильин, играющий роль Семёна Лобанова.

Так что же стало с актером сериала «Интерны» Ильиным, раз его персона так сильно потрясла пользователей сети? А то, что его жизнь и карьера, похоже, не совсем пошли в гору после знаменитой роли.

На страничке в соцсети Instagram Кристина Асмус опубликовала фотографию с героями сериала, на которой и засветился и, как до сих пор привыкли называть его - Лобанов.

Внешний вид Ильина, оставлял желать лучшего – опухшее, неопрятное и «помятое» лицо, обросшая и голова, сальные волосы, неухоженная борода, растрёпанный вид, по мнению в сети, Александр, сильно поправился, будто бомж-алкаш или же бомж-лесник, который даже не удосужился прибрать внешний вид для такой встречи. Да уж, Лобанов уже не тот, что был раньше и каким его знала огромная публика…

Кроме того, актер на снимке стоит в шлепках, непонятной футболке и шортах в то время, как Кристина и Светлана выглядят роскошно, а Иван Охлобыстин и вовсе помолодел.

После того, как сами актеры настояли на закрытии «Интернов», якобы из-за невозможности развиваться дальше, в жизни у некоторых произошли большие перемены. Лобанов продолжает свой актерский путь, который дается ему не совсем легко – всего несколько фильмов с его участием после окончания сериала. Про него не так уж много сейчас говорят и пишут в новостях, сериал прошел – прошла и слава с популярностью.

Помимо того, что поклонники буквально завалили Асмус с вопросами, что же случилось с Ильным, так и некоторые пояснили, что внешний вид Александра, может быть просто новой ролью в новом фильме.