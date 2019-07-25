Когда слишком часто пил за любовь…Странное фото Игоря Николаева попало в сеть

Сегодня, 06:00

Певец, похоже, переборщил с выпитым алкоголем и вспомнил песню своей молодости «Дельфин и Русалка», переодевшись в рыбку женского пола с усами.

Заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств РФ, композитор, музыкант и певец Игорь Николаев всегда был закрытой книгой для своих поклонников. Многие знали, что у Николаева большое сердце и благие намерения ко всем своим возлюбленным. Композитор был слишком влюбчив и всегда выбирал очень красивых и очень молодых спутниц по жизни. На днях в сеть попало очень странное фото Игоря Николаева. Певец облачен в костюм девушки-русалки, с париком блондинки, водолазка-сеточка с просвечивающемся пузом, серебристая юбка и его знаменитые усы.

Многие фанаты были поражены таким образом Игоря: «Выглядит, как трансуха!», «Это ролевые игры с Наташей Королевой?», «Усы сбрил и вылитая девчонка!», «Выглядит словно он перед этим неплохо побухал, он же скромный и никогда на такое не решился бы!», «Мне кажется, над ним поиздевалась Королева», «Игореша, надеюсь тебя натуралы в таком виде не видели? Убили бы…», «Николаев? А это точно он? Он всегда такой интеллигентный, скромный, а тут платье, сеточка, парик», «Губы уже смыл, видимо», «В гей-клубе выступал? Выпьем за любовь?».

Вероятно, такое фото можно назвать, когда часто пил за любовь. Поскольку образ композитора и лауреата всевозможных премий, на ряду с Раймондом Паулсом и Ильей Резником – можно сказать, выбился из общего состава.

Сложно представить, что именитые композиторы смогли бы себе позволить такой выпад, а вот Игорь, похоже, зарабатывал на жизнь, как мог. Многие решили, что такой образ можно позволить только на закрытых гей-вечеринках и только подшофе. Мнение об безупречной репутации певца – у поклонников резко поменялось от увиденного.