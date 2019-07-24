Старушка-шопоголик или почему Плющенко подаст на развод с Рудковской?

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Скандальная блондинка продолжает опустошать семейные счета.

Союз Евгения Плющенко и Яны Рудковской многими считается недолговечным из-за восьмилетней разницы в возрасте далеко не в пользу супруги фигуриста. Впрочем, есть и другие причины, почему Плющенко, скорее всего, подаст на развод с Рудковской, ведь в последнее время продюсера Димы Билана словно заменила старушка-шопоголик, опустошающая семейные счета. Автомобиль Porsche Panamera этим летом Яна без зазрения совести заменила на такую же машину, попросту выбрав авто белого цвета вместо надоевшего чёрного. На этом скандальная блондинка решила не останавливаться и вскоре во дворе роскошного особняка Рудковской появился дорогостоящий Porsche 911 S Cabrio, чем она не забыла похвастаться перед своими подписчиками в соцсетях. Казалось бы, о чём ещё можно мечтать 44-летнему продюсеру, которая меняет эксклюзивные дизайнерские наряды, словно перчатки, тратя целое состояние для того, чтобы выглядеть привлекательно в глазах 36-летнего супруга.

Однако, Яна Рудковская этим летом решила не экономить на удовольствии и вскоре рассказала фанатам, что она также решила приобрести Porsche 911 S Cabrio красного цвета или Porsche 911 4S, предложив поклонникам облегчить её муки выбора. При этом в описании свежей публикации Яна не забыла упомянуть, что ей можно всё, в очередной раз похвастав своим социальным статусом. Уже сейчас лицо Рудковской начинает повиноваться возрастным изменениям, из-за чего продюсер старается надевать короткие платья, переключая внимание на свои стройные ноги, на которых, к счастью для неё, почти не образуются морщины от старения. Через несколько лет растраты Яны, видимо, лишь увеличатся, ведь ей также придётся платить пластическим хирургам, дабы радовать своего молодого мужа своей красотой. Вряд ли олимпийский чемпион будет доволен тем, что его стареющая супруга год за годом будет растрачивать их семейный бюджет и терять свою привлекательность, поэтому развод звёздной пары, похоже, остаётся лишь делом времени.