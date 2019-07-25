Клип ценой заключения или как Тимати «издевается» над Марвиным ради прибыли

Сегодня, 10:00

На съёмках в Женеве артиста Black Star задержала полиция.

Не так давно Миша Марвин выпустил новый трек под названием «Ты одна», а теперь он уже работает над созданием клипа. Так, съёмки ролика проходят в Женеве. В кадре Марвин позирует на фоне местных достопримечательностей, около дорогого автомобиля красного цвета. И всё бы ничего, вот только, по словам инсайдеров, съёмки вблизи Женевского Большого Театра запрещены, за что Марвина, вместе со съёмочной группой, и задержала полиция.

Возникает вопрос, неужели продюсеры и руководство лейбла не учли в подготовке к созданию клипа такой «нюанс», как местное законодательство? Однако, не исключено, что Тимати намеренно «издевается» над Марвиным ради прибыли.

Очевидно, клип ценой заключения может принести более внушительный гонорар, чего только стоит ажиотаж вокруг исполнителя «под арестом». Тем не менее, не стоит забывать, что за такие «выходки» Юнусова Марвин рискует поплатиться не только отснятым материалом, ведь в полиции проведут тщательный осмотр съёмочного оборудования, но и запретом на въезд в страну, что очевидно, ударит по кошельку руководства лейбла.