Пока Шнуров готовится к матерному баттлу, Собчак «сбежала» от позора в отпуск

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Страх «сесть в лужу», похоже, сильнее мести за Богомолова.

Ксения Собчак в Instagram рассказала своим подписчикам, что уходит в непродолжительный отпуск. Хотя ранее она вызвала Сергея Шнурова на баттл за его слова о том, что в предыдущем поединке артистов, который начался в декабре 2018 года и продолжался до апреля 2019, дерзкие стихи за Ксению писал ее возлюбленный Константин Богомолов. Именно эти слова сильно зацепили ведущую и она пообещала отомстить за Богомолова в стихотворной форме. Собчак и Шнуров по очереди публиковали фотографии со стихами, в которых жестко критиковали и оскорбляли друг друга.

Однако, Ксения попросту «сбежала» от позора в отпуск, пока Шнуров готовится к очередному матерному баттлу со светской львицей. Видимо, боязнь публичного унижения для Ксении Анатольевны сильнее жажды отомстить за своего любовника.

Лидер группировки «Ленинград» славится тем, что черпает вдохновение из любого инфоповода, не стыдясь нецензурных и грубых выражений. Поэтому в матерном баттле ему определенно нет равных. Похоже, Ксения это осознала, поэтому и решила не усугублять ситуацию с поединком, а мирно уйти в отпуск, в надежде, что через несколько недель никто о баттле и не вспомнит.