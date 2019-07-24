Тот ещё хвастун – Киркоров шокировал Сеть своим «королевским» самолётом

Сегодня, 16:10

Кровать, диваны и комната для «прислуги» – и это только «цветочки».

Филипп Киркоров сообщил поклонникам в Instagram, что вместе с детьми и творческой командой отправился в Баку на фестиваль «Жара». Это традиционное мероприятие, на котором собираются многие звезды, и «король» не хочет быть исключением. Пользоваться обычными авиалиниями Киркоров не намерен. Да и зачем, если у него есть собственный «королевский» самолет. Певец с восторгом похвастался «игрушкой», которая не на шутку шокировала Сеть. Даже самолет Фил попытался обустроить так, чтобы максимально показать уровень своего богатства.

Оказалось, что с виду в небольшом самолете есть не только одно помещение с диванами для хозяина и его родственников, но и дополнительная комната для «прислуги». Даже дети знают, что там летает команда их отца. Пока Филипп будет наслаждаться роскошной жизнью, его подчиненные попадут в атмосферу обычного экономкласса.

Но это еще не все. В самолете оказалась спальная комната с обычной кроватью. Скорее всего, она предназначается для Аллы-Виктории и Мартина, но, если перелет длится всего лишь несколько часов, то она остается незадействованной.

Подписчики сразу отметили, что Филипп – тот еще хвастун. Скромности ему не занимать, ведь практически в каждом ролике он рассказывает о своем благосостоянии. Некоторые даже возмутились таким поведением, ведь деньги, которые тратит «король», были заработаны на фанатах. Теперь им приходится «пускать слюни», наблюдая за богатой жизнью своего кумира.