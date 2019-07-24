Дети – разменная монета, или почему Алсу отчаянно растит из дочери певицу?

Сегодня, 16:00

Не исключено, что именно Микелла Абрамова обеспечит родительнице небедную старость.

В Сети уже давно ходят слухи о том, что 36-летняя певица Алсу и 41-летний бизнесмен Ян Абрамов тайно развелись после 13 лет совместной жизни. Однако теперь назревает логический вопрос – с кем же останутся трое совместных детей пары? Скорее всего, Алсу заберет наследников себе, а Абрамова сделает «воскресным папой», или возьмет себе на воспитание лишь Микеллу, из которой отчаянно растит певицу. Сафина и Рафаэль могут остаться жить в доме родного отца.

Объяснить выбор в пользу Микеллы достаточно просто. Алсу с самого рождения девочки занималась с ней уроками вокала и музыки, нанимала для дочери самых талантливых преподавателей и даже «купила» победу на шоу «Голос. Дети», лишь бы о её дочери заговорила вся страна. Очевидно, что Алсу готовит себе почву для обеспеченной старости, ведь если муж все-таки ушел от неё, то именно знаменитая дочь сможет финансово помогать матери.

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Так что же, для певицы дети лишь разменная монета или Алсу на самом деле просто помогает Микелле осуществить мечту выступать на сцене? К слову, на днях девочка перепела легендарный хит Леди Гаги и Брэдли Купера Shallow. Исполнение Микеллы данной композиции высоко оценили интернет-пользователи, которые уже пророчат ребенку успешную карьеру на эстраде. Видимо, старания Алсу не прошли даром, а с признанием Микеллы в будущем придет и финансовая обеспеченность.