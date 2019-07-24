Дети – разменная монета, или почему Алсу отчаянно растит из дочери певицу?

Не исключено, что именно Микелла Абрамова обеспечит родительнице небедную старость.
В Сети уже давно ходят слухи о том, что 36-летняя певица Алсу и 41-летний бизнесмен Ян Абрамов тайно развелись после 13 лет совместной жизни. Однако теперь назревает логический вопрос – с кем же останутся трое совместных детей пары? Скорее всего, Алсу заберет наследников себе, а Абрамова сделает «воскресным папой», или возьмет себе на воспитание лишь Микеллу, из которой отчаянно растит певицу. Сафина и Рафаэль могут остаться жить в доме родного отца.
Объяснить выбор в пользу Микеллы достаточно просто. Алсу с самого рождения девочки занималась с ней уроками вокала и музыки, нанимала для дочери самых талантливых преподавателей и даже «купила» победу на шоу «Голос. Дети», лишь бы о её дочери заговорила вся страна. Очевидно, что Алсу готовит себе почву для обеспеченной старости, ведь если муж все-таки ушел от неё, то именно знаменитая дочь сможет финансово помогать матери.
Так что же, для певицы дети лишь разменная монета или Алсу на самом деле просто помогает Микелле осуществить мечту выступать на сцене? К слову, на днях девочка перепела легендарный хит Леди Гаги и Брэдли Купера Shallow. Исполнение Микеллы данной композиции высоко оценили интернет-пользователи, которые уже пророчат ребенку успешную карьеру на эстраде. Видимо, старания Алсу не прошли даром, а с признанием Микеллы в будущем придет и финансовая обеспеченность.