«Пьяненькие» шутки или как веселый Лазарев «выпрашивал» аплодисменты в Турции

Сегодня, 15:07

Одышка, теряющиеся мысли, «бегающие» глаза — похоже, певец «пригубил» перед выходом на сцену.

Накануне Сергей Лазарев выступил с концертом в турецком городе Бодрум, в одном из элитных отелей. Выступление российского артиста впечатлило многих и уже активно обсуждается в сети. Голосистый исполнитель на этот раз удивил публику Турции своим умением «раскачать» самых ленивых зрителей. Но самое интересное, что Лазарев был как будто «навеселе».

Обычно скромный артист в Турции вдруг «разошелся» не на шутку. Веселый исполнитель спустился прямо к зрителям и устроил для них настоящее юмористическое шоу. Допев песню, Лазарев начал прыгать и кричать: «Вот так надо! Да, это лакшери отель, но так иногда тоже можно и нужно».

При этом Лазарева буквально переполняли эмоции: он пытался привлечь к разговору зрителей, шутил с ними, тем самым «выпрашивал» аплодисменты и пытался «разворошить» скучную публику. «Я понимаю, что у вас размеренный образ жизни сейчас… поели, полежали, посидели…», — продолжил беседу со зрителями артист, пустив в ход «пьяненькие» шутки, при этом свои слова Сергей сопровождал странными движениями тела.

Можно заметить, что Сергей буквально терял свою мысль во время длинного монолога, а голос певца был очень писклявым. Вполне вероятно, Лазарев немного «пригубил» перед выходом на сцену, поэтому и проявил непривычную чрезмерную активность и безудержное желание общения. Учащенное и затрудненное дыхание опытного артиста, его соловьиные глаза также могут говорить о том, что Лазарев немного выпил «горячительного» перед концертом.