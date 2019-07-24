«Волосатый» конфуз или как «бородатая» Шишкова скрывает последствия похудения

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Резкая потеря веса могла привести к гормональному сбою и проблемам со здоровьем.

Алёна Шишкова активно ведет свою страницу в Instagram и недавно опубликовала серию новых снимков, которые стоят повышенного внимания. На одной из фотографии у модели заметен «волосатый» конфуз — волосы растут по контуру лица и обрамляют его, подобно бакенбардам. Причины появления волос на лице могут быть разнообразными: от возраста до серьезных генетических заболеваний.

Но так как модель в последнее время очень похудела, что без труда можно отследить по фотографиям из ее микроблога, то причина может быть в гормональном дисбалансе и выраженности большого количества мужских гормонов на фоне резкой потери веса. При увеличении новых фото Алены отчетливо виден темный контур, даже фотошопом она не спрятала «волосики».

Надо заметить, что в основном «бородатая» Шишкова и на снимках, и на публичных мероприятиях появляется с распущенными волосами, будто бы скрывая последствия похудения и проблемные зоны повышенной «волосистости», похоже, в надежде избежать разговоров и осуждения общества.

Последняя опубликованная серия кадров сделана в отеле Краснодарского края, где цены на проживание за неделю доходят до 90 тысяч рублей за двухместный номер, а СПА-салон оснащен специализированным медицинским кабинетом. Видимо, Алёна твердо намерена начать восстанавливать свое здоровье.