Хитрая и скандальная: Дочь Серова рискует повторить ошибки своей матери?

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Наигранная «любовь» с мужем может оказаться прикрытием алчной натуры Мишель.

Дочь популярного исполнителя Мишель Серова порадовала фанатов семейной идиллией с мужем: в соцсети девушка опубликовала ролик по мотивам love story из отпуска на Бали. И всё бы ничего, вот только на фоне слухов о проблемах с мужем любовь Мишель кажется слишком наигранной. К тому же, и фанаты уже всерьёз обеспокоены за брак дочери Серова: поклонники буквально умоляют девушку не повторять ошибок матери.

Вполне вероятно, что Мишель попросту прикрывает алчные намерения за красивой картинкой, используя состоятельного мужа в корыстных целях. Ни для кого не секрет, Александр Серов неоднократно обвинял бывшую супругу в распущенном образе жизни и меркантильности. А потому, не удивительно, если и девочка, с детства наблюдая «неправильную» модель семьи, унаследовала от матери хитрость и скандальность ради личной выгоды, а интервью отца о невыносимом характере Мишель в программе Корчевникова тому лишь подтверждение.

Так неужели дочь Серова рискует повторить ошибки своей матери, а предостережения поклонников имеют место быть? Очевидно, такая «наука» от мамы может стоить Мишель брака и если, девушка действительно преследует меркантильные цели в семейной жизни — развод и девичья фамилия рискует стать финалом знаменитой love story.