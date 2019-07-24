Успенская раскрыла «секрет» молодости: «Пью кровь молодых»

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Серьёзные операции, «уколы красоты» и неоднозначные «напитки» — как далеко зайдёт певица в погоне за идеалами?

Несмотря на внушительный возраст, Любовь Успенская не теряет прежнего задора, продолжая покорять российский шоу-бизнес своей красотой, не брезгуя при этом услугами пластических хирургов. И, действительно, в свои 65 лет артистка выглядит в несколько раз моложе, но в чем же залог такого «успеха»? Так, на одной из встреч с популярным блогером Лилией Абрамовой Любовь Успенская всё-таки раскрыла «секрет» молодости. На вопрос Абрамовой, как певице удалось так хорошо сохраниться, Любовь, недолго думая, заявила: «Пью кровь молодых блогеров».

Видимо, подобной шуткой артистка решила окончательно избавиться от назойливых вопросов о пластических операциях. К тому же, не исключено, что таким образом Успенская пыталась покорить новое направление и пробиться в блогерскую «тусовку»: в последнее время Любовь активно работает над продвижением в карьере, создавая совместные проекты с молодыми артистам.

Однако, даже моложавая внешность и череда пластик не спасает и певица по-прежнему остаётся в рядах «старой гвардии». И всё бы ничего, вот только в погоне за хайпом Любовь может не столько вернуть былую славу, сколько окончательно «угробить» своё здоровье, ведь регулярные пластические операции, в первую очередь, чреваты нагрузкой на сердце.